انطلاق حملة نظافة في غات.. وشركة النظافة تطالب المواطنين بالمشاركة

إطلاق حملة نظافة موسعة, 21 سبتمبر 2019 (شركة النظافة فرع غات)

بدأت شركة خدمات النظافة غات، حملة نظافة موسعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية بالبلدية، شملت كل مناطق البلدية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن حملة النظافة شهدت في يومها الأول مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المواطنين في مختلف أحياء بلدية غات.

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يذكر أن حملة النظافة تستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت، وتسعى من خلالها شركة خدمات النظافة غات للمحافظة على النظافة العامة والبيئة والقضاء على المكبات العشوائية.

من جانبها طالبت الشركة في بيان منفصل، المواطنين بضرورة المشاركة في حملة النظافة، قائلة: «إن مشاركتك دليل على وعيك وحرصك على نظافة البيئة المحيطة بك».