دوريات استطلاعية على الشريط الحدودي من واحة الجغبوب حتى الكفرة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 21 سبتمبر 2019, 04:00 مساء
جانب من الدوريات الاستطلاعية. (الإنترنت)

قامت وحدات «الكتيبة 401 استطلاع» التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بدوريات استطلاعية على الشريط الحدودي الممتد من واحة الجغبوب حتى مدينة الكفرة لتأمينها.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، أصدر آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، تعليماته بـ«ضرورة تأمين الشروط الحدودي مع مصر ومكافحة كل أنواع التهريب خصوصا في منطقة بحر الرمال العظيم التي تقع جنوب واحة الجغبوب بنحو 300 كلم، والتي تنشط فيها تجارة السلاح والمخدرات».

وثبتت الدوريات «نقاطا محددة تكون حلقات وصل بين منطقة طبرق العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية، خصوصا بعد ورود شكاوى بوجود عصابات تمتهن السرقة والحرابة والابتزار، تزامنا مع موسم الصيد بأنواعه، الذي يبدأ مع بداية شهر سبتمبر إلى نهايته».

وتمتد منطقة طبرق العسكرية من إمساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى منطقة بحر الرمال جنوب واحة الجغبوب.

جانب من الدوريات الاستطلاعية. (الإنترنت)
جانب من الدوريات الاستطلاعية. (الإنترنت)
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