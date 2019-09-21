المسماري: قوات القيادة العامة تشن هجوما على محور صلاح الدين في العاصمة

قال الناطق باسم القوات التابعة لقوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على محور صلاح الدين...» في العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه جرى إسناد الهجوم بـ«غطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية، التي كبدت الميليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد، ولا يزال الهجوم مستمرا...».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على معلومات بالخصوص من مصادر مستقلة.

وقال إن العمليات ستتواصل «وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس».