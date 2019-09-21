الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاع الموج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 12:34 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، مشيرا إلى أن «الرياح تكون شمالية غربية على ساحل الزويتينة» وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، «ارتفاع الموج ليصل إلى ثلاثة أمتار صباح الغد على ساحل شحات».

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: 
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والريح شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل سرت، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سـرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا هذا اليوم على ساحل سرت، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 0.25 و1.5 متر، ويصل إلى مترين على ساحل طرابلس، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من  رأس لانوف إلى  طبرق:  
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح بحرية إلى شمالية شرقية بوجه عام، تكون شمالية غربية هذا اليوم على ساحل الزويتينة، سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الزويتينة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، يكون مضطربا صباح الغد على ساحل شحات، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 0.75 و2.5 متر، ويصل صباح الغد إلى 3 أمتار على ساحل شحات، ودرجة حرارة السطح تتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سي آي إيه» دربت حيوانات على الجاسوسية