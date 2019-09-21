موسكو تؤكد دعمها وحدة ليبيا وبناء عملية سياسية شاملة

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، من «التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية».

جاء ذلك خلال لقاء بوغدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو مصطفى أبو سعيدة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، حسب «روسيا اليوم».

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية»، مضيفة أن «بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين».

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الأسبوع الماضي، شارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي انعقد في برلين بمشاركة ممثلي «الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي».

وحسب الخارجية الروسية، «جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت، وسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة، وذلك بعد فشل المبادرات العربية ومقترحات الأمم المتحدة».