هيئة الكهرباء: صيانة إحدى محطات مدينة شحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 09:07 صباحا
محطة كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

قال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الموقتة، المهندس ربيع خليفة، إنه تم الخروج بمحطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) الموجودة في مدينة شحات عن الخدمة؛ لصيانة بعض المحولات وكذلك غسل المحطة بالكامل وتنظيف العوازل من الأتربة وتغيير بعضها.

وأوضح خليفة أن محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف)، هي التي تغذي رقعة جغرافية كبيرة في الجبل الأخضر, مشيرا إلى أن هدف هذه الصيانة هو حماية المحطة وتفادي الفصل فيها أو خروجها عن العمل نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «بنغازي».

وأكد أن الصيانة بدأت، أمس الجمعة، واستمرت نحو أربع ساعات، مضيفا أن المحطة تغذي جزءا كبيرا من مدينة البيضاء ومدينة شحات ومنطقة الفائدية والأبرق ولملودة والقبة وعين مارة وسوسة وبعضا من المناطق الأخرى.

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