الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 12:48 صباحا

أعربت الحكومة الإيطالية عن مواصلة دعمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، فائز السراج، مشيرة إلى أن «برقة تبقى محاورًا للحل السياسي».

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر من رئاسة الحكومة الإيطالية قولها: «لا يمكننا إلا أن نعتبر سلطات برقة، محاورين في عملية البحث عن حل سياسي، للأزمة الدائرة في البلاد، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر».

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن «إيطاليا تشجع مقاربة شاملة مع جميع المكونات الليبية والمجتمع الدولي، وهي تدعم بشكل ثابت، حكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية ومعترف بها دوليًّا».

كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، عن مصادر حكومية في روما، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي حث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال لقائهما الأربعاء الماضي بقصر «كيغي» على ضرورة التعاون مع الوكالات الأممية المعنية بالهجرة العاملة في ليبيا.

وأشارت وكالة «آكي» إلى أن المصادر أكدت أن «إيطاليا تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد المستدام حقًّا، ولهذا الهدف شجعنا جميع الأطراف المعنية مرارًا وتكرارًا على كسر حلقة العنف والعمل بحسن نية من أجل وقف دائم لإطلاق النار».

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