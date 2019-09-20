«المالية» تبحث مقترحات الهيئة العامة للأوقاف حول ميزانية 2020

اللجنة المالية الدائمة تجتمع مع بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2020, 19 سبتمبر 2019 (مالية الوفاق)

واصلت اللجنة المالية الدائمة، التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، اجتماعاتها لليوم السادس عشر مع الجهات الممولة من الخزانة العامة، لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020.

وفق بيان لوزارة المالية، اليوم، ناقشت اللجنة مقترح الميزانية، أمس الخميس، مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وصندوق الزكاة، ومعهد الإمامة والخطابة.

وعلى مدى الأيام الماضية اجتمعت اللجنة مع عديد من الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، لمناقشة مشروع الميزانية، كان أبرزها مع الهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها، وجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، بالإضافة إلى ديوان وزارة التخطيط ومعهد التخطيط.

«المالية» تناقش ميزانية 2020 مع هيئة السياحة ووزارتي التخطيط والثقافة

كما عقدت اجتماعات مع ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة الليبية للإغاثة، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، وصندوق دعم الزواج، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات الاجتماعية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.