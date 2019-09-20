إعلان قائمة العشر الأوائل بامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 09:23 مساء

نشر المركز الوطني للامتحانات قائمة العشر الأوائل بامتحانات الشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي، للدور الأول، للعام الدراسي 2018 - 2019.

واعتمد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، أمس الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 - 2019، معلنًا أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت نحو 38%.

«تعليم الوفاق» تعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح بلغت 38%

وأوضح عبدالجليل في تفاصيل النتيجة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية لهذا العام بلغت 42.3%، بينما بلغت بالقسم الأدبي 20.79%.

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