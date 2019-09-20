المشري يدعو الجهات الرقابية إلى مراجعة قرارات «الرئاسي» بشأن تعيين السفراء

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (الإنترنت)

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مراسلة وجهها إلى رؤساء ثلاث جهات رقابية إلى مراجعة قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تعيين سفراء جدد لليبيا في عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وحسب الكتاب الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، فإن المشري خاطب كلا من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

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ووجه المشري هذه الجهات إلى «مراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها القوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة».

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وأوضح المشري في كتابه أن هذا الإجراء جاء «اعتبارا للمصلحة العامة ونظرا للجدل الدائر حول قرار المجلس الرئاسي بتعيين سفراء» لليبيا، الذي أصدره قبل يومين.

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وأصدر المجلس الرئاسي يوم الأربعاء، القرار رقم (1050) لسنة 2019 الذي عين بموجبه 11 سفيرا جديد لليبيا لدى ألمانيا وروسيا والأمم المتحدة والنمسا وموريتانيا والمغرب والأمم المتحدة في جنيف، وسلطنة عمان، وبلجيكا والكويت وإسبانيا.