«أجوكو» توجه بسرعة تنفيذ مشروع «استغلال الغاز J22»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 01:11 مساء
لقاء رئيس «أجوكو»، محمد بن شتوان لبحث مشروع استغلال الغاز، 19 سبتمبر 2019، (صفحة أجوكو على فيسبوك)

وجه رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محمد بن شتوان، بالإسراع في مراحل تنفيذ مشروع استغلال الغاز J22.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولي شركة «إس بي جي» الألمانية، المتعاقد معها كاستشاري مساند للمشروع، إذ تطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تعرقل سير المشروع، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وطالب بن شتوان بوضع الحلول الفنية المدروسة لتلك المشكلات، حتي يتم تنفيذ المشروع وفق المستهدفات المخطط لها.

وأعلن المشروع لأول مرة في 10 ديسمبر 2017، ويهدف إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي يخرج مصاحبا عمليات إنتاج النفط الخام في حقل السرير وغيره، بدلا من حرقه، إذ سيجمع ويرسل إلى محطة كهرباء مشروع النهر الصناعي؛ بغرض إنتاج الطاقة.

وستكون للمشروع آثار بيئة إيجابية، حيث سيسهم في خفض نسبة إنبعاث غاز ثاني أكسید الكربون والمركبات الأخرى غیر المرغوب بھا مثل أكاسيد النيتروجين.

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