«الأرصاد»: طقس مستقر فى غالب المناطق.. وتكاثر السحب على بنغازي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس على غالب مناطق البلاد نتيجة مرتفع جوي، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 32 و40 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة لن تتجاوز 28 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، كما تتكاثر السحل مساء على مناطق بنغازي والجبل الأخضرن مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الليلة وغدا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس مشمس إلى قليل السحب، تتكاثر أحيانا غدا على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شرقية ثم شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

الطقس مشمس إلى قليل السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق بنغازي والجبل الأخضر مساء اليوم وغدا، مع احتمال سقوط أمطار.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 26 و29 درجة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

الطقس مشمس، وتظهر بعض السحب المتفرقة على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.