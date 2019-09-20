إنقاذ 493 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس خلال أربعة أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 01:18 صباحا
غرق قارب يحمل مهاجرين في البحر المتوسط، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن حرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط وطرابلس والغربي)، إنقاذ 493 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر الجاري، كانوا على متن ست قوارب مطاطية بينهم أطفال ونساء شمال غرب وشمال شرق طرابلس.

وأوضح الحرس، في بيان، اليوم الخميس، أن الزورق «أوباري» من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ، الأولى يوم 15 سبتمبر الجاري حيث جرى إنقاذ 77 مهاجرًا غير شرعي بينهم 4 سيدات، كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس، ووالثانية يوم 16 سبتمبر، جرى إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي، بينهم أربع نساء وطفل، كانوا على متن قارب مطاطي من جنسيات أفريقية وأسيوية.

وجرى نقل المهاجرين الوصول بهم إلى نقاط الخمس لحرس السواحل حيث تم إنزالهم، وتقديم المساعدة الانسانية والطبية للمجموعتين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة مركز إيواء الخمس.

كما أنقذ حرس السواحل طرابلس، 3 قوارب مطاطية، الأول يوم الإثنين الماضي 16 سبتمبر وكان يحمل 83 مهاجرا غير شرعي بينهم 80 سودانيا و3 مصريين، كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس.

ويوم الثلاثاء، جرى إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان وطفل، وأمس الأربعاء، جرى إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعي بينهم 18 إمراة، و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 15 ميل شمال شرق زوارة.

وجرى نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية والوصول بهم وتقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم.

وأشار البيان إلى أن الزورق «تليل» التابع للقطاع الغربي لحرس السواحل أنقذ الثلاثاء الماضي 50 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال صبراتة.

وجرى نقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل وتم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر بالزاوية بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية.

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