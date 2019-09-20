«زراعة الموقتة» يناقش مشاكل مركزي الحجر الزراعي والصحة الحيوانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 12:33 صباحا

عقد وكيل وزارة الزراعة في الحكومة الموقتة المهندس محمد عبد العالي، الخميس، اجتماعًا لدعم المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومركز الصحة الحيوانية.

وناقش عبدالعالي خلال الاجتماع في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية «بنغازي»، وضع آلية لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ مالية؛ لسد احتياجاتهم من التحصينات والمبيدات والآلات الرش المحمولة، والتعاقد لاستجلابها للبدء في حملات الوقاية والتحصينات والتي دأبت عليهما الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، ضرورة الإسراع في توفير هذه المتطلبات في أسرع وقت ممكن، إلى جانب التركيز على الجانب الإعلامي لتوعية المزارعين والمربين من خطر الآفات والمبيدات غير المرخصة.

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