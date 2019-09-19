أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:30 مساء

طالبت الهيئة العامة للأوقاف مكتب بنغازي، خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي» سيقام مساء الجمعة بالمدينة.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف مكتب بنغازي في بيان: «إن  الاستماع للموسيقى والأغاني حرام والاختلاط لا يجوز شرعًا»، مشيرة إلى أن تنظيم حفل غنائي «يؤثر على البلاد والعباد».

يذكر أن الفنان المصري رامي جمال أعلن، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلغاء حفله في ليبيا.

وكتب جمال عبر تغريدة: «جمهور ليبيا المحترم، أعتذر عن عدم وجودي معكم غدًا، نظرًا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة، وفي حال تحديد موعد آخر من عدمه سوف أبلغكم».

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وكان من المقرر إقامة حفل جمال، الجمعة 20 سبتمبر، بمدينة بنغازي.

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