حجب نتيجة الشهادة الثانوية في عدد من المدارس للاشتباه في مصداقيتها

قال المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، إن الوزارة قررت حجب نتيجة عدد من لجان امتحانات القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية في عدد من المدارس «للاشتباه في مصداقيتها» بعد أن اعتمد النتيجة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 38%.

وأشار عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، إلى حدوث «بعض الخروقات في بعض اللجان، التي للأسف الشديد تكررت هذا العام كما حدث في العام الماضي»، منوهًا إلى أن الوزارة شكلت لجانًا للتحقيق في هذه الخروقات التي وقعت بهذه اللجان خلال امتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح عبدالجليل أن لجان القسم الأدبي التي تقرر حجب نتائجها هي لجان: مدرسة «شهداء ريحانة»، التي سجلت نسبة نجاح بلغت 86%، ومدرسة «السايح الثانوية» 26%، ومدرسة «شيخ الشهداء التي بلغت نسبة النجاح فيها 93%، ومدرسة «طلائع الحرية» في سيدي السايح، التي بلغت نسبة النجاح فيها 88%، ومدرسة «أُحد» التي بلغت نسبة النجاح فيها 86%، ومدرسة «البقاع» 80%.

وأضاف عبدالجليل أن لجان مدارس القسم العلمي التي تقرر حجب نتائجها هي لجان: مدرسة «24 ديسمبر» في تاجوراء، التي بلغت نسبة النجاح بها 94% ومدرسة «السايح الثانوية»، التي بلغت نسبة النجاح بها 90% ولجنة مدرسة «شهداء ريحانة» بقصر بن غشير، التي بلغت نسبة النجاح فيها 90%، ومدرسة سيدي عبدالكريم في تاجوراء، التي بلغت نسبة النجاح فيها 92%، ومدرسة «البقاع» بقصر بن غشير، التي بلغت نسبة النجاح فيها 92%، وكلية التقنية الطبية والهندسية بالحواتة، التي بلغت نسبة النجاح فيها 95%، ومدرسة «أُحد» بقصر بن غشير، التي بلغت نسبة النجاح فيها 94% ومدرسة «الوفاق» بسيدي السايح، التي بلغت نسبة النجاح فيها 96%، ومدرسة «الشهيد منصور» عون بقصر بن غشير، التي بلغت نسبة النجاح فيها 97%، ومدرسة «طلائع الحرية» بسيدي السايح، التي بلغت نسبة النجاح فيها 97%، ومدرسة «الحي الصناعي» الثانوية بسوق الخميس، التي بلغت نسبة النجاح فيها 97%، ولجنة المعهد العالي للعلوم والتقنية في القريات الغربية، التي بلغت نسبة النجاح فيها 97%، ولجنة «تجرهي التخصصية» في القطرون، التي بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأكد عبدالجليل أن الوزرة قررت حجب نتائج هذه المدارس إلى ما بعد التحقيق في نتائجها التي توقع أن تكون خلال الأسبوع المقبل، مقدمًا اعتذاره للطلاب الذين «قد يكونو ظُـلموا»، لكنه تعهد بالتحقيق في نتائج هذه اللجان قبل اعتمادها.