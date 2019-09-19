إزالة المرفق الصحي «شرفة الملاحة» ونقل العاملين لمركز عقبة بن نافع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 04:12 مساء
أعمال الإزالة، 18 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

باشرت الشركة المكلفة من قبل بلدية سوق الجمعة، أعمالها بإزالة المرفق الصحي شرفة الملاحة؛ لإعادة بنائه من جديد وفقا للمعايير المعمول بها، وذلك بالتعاون مع جهاز صيانة المرافق الإدارية.

وحضر عملية الإزالة، أمس الأربعاء، كل من عميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف، ومدير المرفق الصحي، حسام عبدالحق، وعدد من أهالي المحلة، حسب منشور لبلدية سوق الجمعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد العميد أن البلدية تبذل قصارى جهدها «رغم قلة الإمكانات» لتطوير المرافق الصحية والإدارية وتفعيل المشروعات المتعاقد عليها من قبلها.

يشار إلى أنه تم نقل العاملين بالمرفق من عناصر طبية وطبية مساعدة إلى مركز عقبة بن نافع موقتا؛ لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وعدم توقفها إلى حين الانتهاء من إنشاء وتنفيذ المبنى الصحي، حسب البلدية.

أعمال الإزالة، 18 سبتمبر 2019 (الإنترنت)
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