«الكهرباء»: صيانة الخطوط المتضررة بسبب المعارك في طرابلس

أعمال الصيانة، 19 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية التابعة لدائرة خطوط الجهد الفائق طرابلس أنهت أعمال صيانة الدائرة الثانية «القره بوللي» شرق طرابلس، وتم تجهيزها للتشغيل، بعد تضررها بسبب المعارك الجارية في جنوب العاصمة.

ونشرت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورا للفنيين والمهندسين أثناء قيامهم بأعمال الصيانة، مشيرة إلى أنه «جارٍ العمل على صيانة الدائرة الأولى شرق طرابلس (القره بوللي) المتضررة، من قبل جنود الكهرباء الذين تمكنوا من الوصول إليها رغم الأوضاع الأمنية الصعبة».

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الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن سبع مناطق في طرابلس، إثر تعرض عدة دوائر كهربائية شرق العاصمة لأضرار نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى أن دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس القرة بوللي رقم (1 و2) تعرضت لأضرار نتيجة الاشتباكات، مما أدى إلى فقدان التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق.

كانت الشركة أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس - شرق طرابلس وبوعرقوب- شرق طرابلس والتبة- شرق طرابلس، جراء الاشتباكات الدائرة.