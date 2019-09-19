معيتيق يبحث مع الطاهر قصور أداء بعض إدارات «الحكم المحلي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 02:58 مساء
جانب من الاجتماع، 19 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، القصور في أداء بعض الإدارات داخل الوزارة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، سبب تدني مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات، ومعالجة هذا القصور في أسرع وقت ممكن، حسب بيان إدارة التواصل بالحكومة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض الطرفان الإجراءات المتخذة من أجل رفع المعاناة عن النازحين، من خلال التواصل مع عدد من البلديات، وضرورة تحديث أعدادهم وبياناتهم بشكل يومي.

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