سفير ألمانيا يؤكد دعم المشاريع التنموية في نالوت

زيارة سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، إلى بلدية نالوت، 19 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، دعم بلاده بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كل المشاريع التنموية في بلدية نالوت، وتدريب الكوادر العاملة بها على الأساليب العلمية الحديثة.

وزار أوفيتشا البلدية، صباح اليوم الخميس، حيث عقد اجتماعا مع عميد المجلس البلدي، عبدالوهاب الحجام، وأعضاء المجلس، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعرض في مستهل الاجتماع نبذة حول نالوت من حيث المساحة وعدد السكان، وأهم المزارات التي تشتهر بها المدينة، كما تطرق إلى أهم الاحتياجات والصعوبات التي تواجه البلدية في مجال الكهرباء، والأمن، والصحة، والتعليم.

وقدم الحجام في ختام الاجتماع هدية إلى أوفيتشا، وهي عبارة عن درع تحمل شعار بلدية نالوت، وبعض المنسوجات الصوفية التي تشتهر بها المدينة. يذكر أن زيارة أوفيتشا، تأتي ضمن خطط ألمانيا من أجل دعم عمل البلديات، ومنحها كل الإمكانات التي تتيح لها تقديم الخدمات بشكل جيد إلى الأهالي.