«الرقابة الإدارية» تحذر من حفظ 150 حاوية أدوية داخل ميناء طرابلس في ظروف سيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 11:59 صباحا
أدوية، (الإنترنت: أرشيفية).

حذرت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق من حفظ كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية في نحو 150 حاوية داخل ميناء طرابلس البحري، تحت ظروف سيئة وغير ملائمة.

وقالت الهيئة إن بعض هذه الأدوية وصل الميناء شهر أبريل الماضي، وذلك في خطاب موجه إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، منشور على صفحة الهيئة بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار الخطاب إلى عدم تجهيز مخازن ملائمة وذات سعة تخزينية تقدر على استيعاب هذه الشحنات التابعة لجهاز الإمداد الطبي.

تقصير المسؤولين
وأكد تقصير المسؤولين عن الجهاز في إدارة الموضوع، وعدم استكمال إجراءات الإفراج عن هذه الشحنات، التي لها طبيعة تخزينية حساسة، الأمر الذي قد يعرضها للتلف وانتهاء الصلاحية.

وفي الختام، طالبت الهيئة بن عمر بـ«التدخل العاجل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن تلك الأدوية التي تحتاج إليها المرافق الصحية»، كما لفتت إلى «عدم اهتمامه بمكاتبات جهاز الإمداد بشأن توفير مخازن لتلك الشحنة».

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