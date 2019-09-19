«الأرصاد»: استمرار اعتدال الطقس على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال حالة الطقس على غالب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و39 درجة مئوية على مناطق الشمال والوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة لن تتجاوز 28 درجة مئوية عـلى مناطق الجبـل الأخضر، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا اليومين المقبلين على معظم المناطق، مع تكاثر للسحب مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر، واحتمال سقوط أمطار متفرقة ليلة الغد ويوم السبت.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس مشمس إلى قليل السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 33 و38 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

الطقس مشمس إلى قليل السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مساء الغد ويوم السبت، مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 26 و28 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

الطقس مشمس، ويظهر بعض السحب المتفرقة على غدامس والحمادة، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الكفرة - السرير - تازربو:

الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.