الأرصاد تطمئن الصيادين: البحر هادئ ولا تحذيرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:53 صباحا

طمأن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى أن البحر هادئ وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر و«لا تحذيرات».

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر، والبحر ما بين الهادئ وخفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية، الرؤية جيدة.

الساحل من راس لانوف إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، يتغير اتجاهها غدا، وسرعتها ما بين 05 و10 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وعلى الساحل الممتد من شحات إلى درنة لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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