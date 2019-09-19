اجتماع موسع لـ«عمليات صبراتة» بسبب مشكلات الوافدين والوقود والباعة الجائلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:37 صباحا
جانب من الاجتماع، 18 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

عقدت غرفة عمليات صبراتة اجتماعا موسعا لمناقشة أزمات «العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية ومحطات الوقود والباعة الجائلين».

وحضر الاجتماع، الذي ضم كل الأجهزة الأمنية والضبطية، أمس الأربعاء، آمر غرفة عمليات صبراتة اللواء عمر عبد الجليل، وعميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني، حسبما نشرت صفحة المجلس البلدي صبراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وركز الاجتماع على «العمالة الوافدة وحصرها وإعداد قوائم لها من قبل الأجهزة المختصة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومتابعة أعمال لجنة مكافحة الظواهر السلبية ودعمها بكل الإمكانات».

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كما تطرق الاجتماع إلى «المشكلات التي تتعرض لها محطات الوقود، وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها».

وتم تكليف رئيس جهاز الحرس البلدي، العميد أحمد أبوشويرب، بمتابعة الباعة المتجولين على الطريق الساحلي والطرق الفرعية، وإعداد مكان خاص لبيع خضراواتهم.

جانب من الاجتماع، 18 سبتمبر 2019 (الإنترنت)
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