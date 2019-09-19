إحالة مسؤول بـ«البريقة للنفط» إلى المحامي العام في مخالفات مالية

مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، (الإنترنت: أرشيفية)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف عضو لجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط، خير الله صالح، عن العمل.

ووجهت المؤسسة، في القرار الذي حمل رقم 7 للعام 2019، بإحالة صالح إلى مكتب المحامي العام للنظر في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويشغل صالح الشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة، التي تلقت أيضا خطابا من المؤسسة من أجل تنفيذ قرار الإيقاف، وذلك بتاريخ أمس.

ولم تكشف المؤسسة تفاصيل أكثر حول ماهية «المخالفات» المتهم بارتكابها صالح، كما أن شركة البريقة لم تصدر أي بيان بعد في هذا الشأن.