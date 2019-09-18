«المالية» تناقش ميزانية 2020 مع هيئة السياحة ووزارتي التخطيط والثقافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 08:17 مساء
اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية، خلال مناقشاتها مع ديوان وزارة الثقافة حول ميزانية 2020, 17 سبتمبر 2019 (مالية الوفاق)

‏واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، مناقشاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة حول ميزانية العام 2020، إذ عقدت اليوم الأربعاء، لقاءات مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها، وجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، بالإضافة لديوان وزارة التخطيط ومعهد التخطيط.

وعقدت اللجنة، وفق بيان لوزارة المالية، مناقشات أمس، مع ديوان وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها، وأهمها مركز الدراسات الأفريقية؛ لمناقشة موازنة مؤسساتهم.

«مالية الوفاق» تناقش ميزانية جهاز النهر الصناعي

وتواصل اللجنة المالية الدائمة اجتماعاتها مع الجهات الممولة من الخزانة العامة بديوان وزارة المالية؛ لمناقشة مشروع مقترح الميزانية للعام 2020، إذ عقدت لقاءات سابقة مع عدد من الجهات كان أهمها ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة الليبية للإغاثة، ودار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، وتضمنت الاجتماعات أيضًا، صندوق دعم الزواج، ومجمع المرج للرعاية الاجتماعية، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين جنزور، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ومركز الدراسات الاجتماعية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما ناقشت ‏اللجنة ميزانية العام المقبل لجهاز تنمية واستثمار النهر الصناعي، وميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة.

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