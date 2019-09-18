أكبر المختبرات الطبية في المنطقة الجنوبية يعاني قلة الإمكانات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 07:20 مساء
المختبر المرجعي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

يعاني المختبر المرجعي بمدينة سبها الذي يعد أكبر المختبرات الطبية في المنطقة الجنوبية قلة الإمكانات اللازمة لعملية التشغيل.

وقال نائب مدير المختبر المرجعي في سبها، عبدالسلام مالك، إن المختبر يعاني قلة الإمكانات والمستلزمات التشغيلة، إضافة إلى تعطل أغلب الأجهزة عن العمل إلى جانب عدم توافر بعض المحاليل الطبية.

وأكد مالك في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هناك بعض الأقسام فى المختبر المرجعي بمدينة سبها «لا تعمل نهائيًّا نتيجة تعطل الأجهزة، مثل أجهزة تحليل الدم».

وأضاف مالك أن العاملين بالمختبر يؤدون أعمالهم «بطريقة بدائية جدًّا وهي اليدوية» لافتًا إلى أن المختبر به أجهزة تحليل مهمة «لا تعمل مثل أجهزة تحليل الكيمياء والأبحاث والدم، ونحن نعمل بما يتوافر لنا من إمكانات».

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