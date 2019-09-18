المجلس الرئاسي يعين سفراء جددا في 9 دول

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 07:19 مساء

عين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، سفراء جددًا، لدى روسيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب والكويت وموريتانيا وعمان.

وبموجب القرار رقم «1050» لسنة 2019، عين عامر العريبي غريب سفيرًا لليبيا لدى دولة روسيا الاتحادية، وجمال رمضان البرق سفيرًا لليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجلال المهدي العاشي سفيرًا لدى جمهورية النمسا، ولطفي الأمين المغربي سفيرًا لدى مملكة بلجيكا، ووليد بشير أبوعبدالله سفيرًا لدى مملكة إسبانيا.

كما جرى بموجب القرار ذاته تعيين رانيا عبد السلام الصيد سفيرة ليبيا لدى المملكة المغربية، وسليمان علي الساحلي سفيرًا لليبيا لدى دولة الكويت، وموسى عبد النبي الطرابلسي سفيرًا لدى دولة موريتانيا، وسنية بلقاسم غومة سفيرة ليبيا لدى سلطنة عمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل