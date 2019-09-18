المجلس الرئاسي يعين سفراء جددا في 9 دول

عين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، سفراء جددًا، لدى روسيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب والكويت وموريتانيا وعمان.

وبموجب القرار رقم «1050» لسنة 2019، عين عامر العريبي غريب سفيرًا لليبيا لدى دولة روسيا الاتحادية، وجمال رمضان البرق سفيرًا لليبيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجلال المهدي العاشي سفيرًا لدى جمهورية النمسا، ولطفي الأمين المغربي سفيرًا لدى مملكة بلجيكا، ووليد بشير أبوعبدالله سفيرًا لدى مملكة إسبانيا.

كما جرى بموجب القرار ذاته تعيين رانيا عبد السلام الصيد سفيرة ليبيا لدى المملكة المغربية، وسليمان علي الساحلي سفيرًا لليبيا لدى دولة الكويت، وموسى عبد النبي الطرابلسي سفيرًا لدى دولة موريتانيا، وسنية بلقاسم غومة سفيرة ليبيا لدى سلطنة عمان.