مفاوضات روما.. السراج يناقش الحصول على دعم إيطاليا في مجال البنية التحتية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 03:00 مساء
السراج في لقائه كونتي. (صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«فيسبوك»).

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقر الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما (قصر كيجي)، بحضور عدد من المسؤولين الايطاليين والليبيين.

اللقاء جاء في اطار علاقات التعاون وعملية التشاور بين البلدين، وتناول التنسيق المشترك في قضايا الهجرة غير الشرعية ودعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانيات اللازمة التقنية والفنية، حسبما نقلت صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا: كونتي مخاطبا مجلس النواب الإيطالي: إعادة استقرار ليبيا «أولوية»

وشدد كونتي خلال الاجتماع على أنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية»، مشيرًا إلى «حرص إيطاليا على ايجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا».

ورحب رئيس الوزراء الإيطالي بمبادرة السراج التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا الهادف إلى «حل شامل يتفق عليه الليبيين»، مشيدًا بـ«دور حكومة الوفاق الفعّال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه، وكذلك على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وانقاذ المهاجرين بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات».

بدوره، قال السراج إنه يقدر «موقف ايطاليا الرافض للعدوان والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، مضيفًا: «لم ييعد المعتدي شريكاً في الحل السياسي»، مشددًا على حرصه على «دحر العدوان وانهاء مشروع (المعتدي) لعسكرة الدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
السراج يواصل جلسات التشاور الوطني بلقاء قادة عملية «بركان الغضب»
ليبيا
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل