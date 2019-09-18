بومطاري يبحث الحصول على دعم من البنك الأفريقي

صورة تذكارية للمشاركين في اجتماع لجنة محافظي البنك الأفريقي للتنمية، 17 سبتمبر 2019، (مالية الوفاق)

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أدي سيما، الحصول على فرص دعم البنك دولة ليبيا، بتمويل بعض المشروعات الإستراتيجية.

وناقش الطرفان فرص توظيف القدرات والكفاءات الليبية بإدارات البنك، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتطوير، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي هذا اللقاء على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتندرج تلك الاجتماعات، التي يحضرها وزراء المالية في الدول أعضاء البنك، في إطار توجيهات محافظي البنك التي قدمت خلال الاجتماعات السنوية لهذه المؤسسة خلال يونيو 2019.

واستهدفت الاجتماعات النظر في مسألة الزيادة العامة في رأس مال البنك الإفريقي، إضافة إلى المحور الأساسي للإصلاحات، التي ستسمح لهذه المؤسسة أن تكون أكثر فعالية وأكثر احترافية.