انقطاع الاتصالات عن وادي الحنيوة في سرت منذ أسبوع

أحد أبراج الاتصالات، (الإنترنت: أرشيفية)

يتواصل انقطاع خدمات الاتصالات للهواتف المحمولة والأرضية، عن منطقة وادي الحنيوة، التي تقع شرق مدينة سرت بنحو 60 كيلومترا.

وأوضح رئيس المجلس التسييري للمنطقة، التابعة لبلدية سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الانقطاع مستمر منذ أسبوع، وقد أبلغ الجهات المختصة بملف الاتصالات في سرت ومكتب شؤون المحلات بالبلدية.

وطالب مسؤول شركات الاتصالات والمدار الجديد وليبيانا والريفي الأرضي، بتكليف فريق فني هندسي لمعالجة المشكلة، تقديرا لظروف الآلاف من سكان وادي الحنيوة.

وتعرضت ضواحي سرت إلى أزمة انقطاع الاتصالات بصورة متكررة، وكانت كبرى الأزمات هي التي حدثت مطلع العام الجاري، وتحديدا في يناير، واستمرت أكثر من شهرين، وعانى منها سكان الأربعين، مرورا بسد وادي الحنيوة ووصولا إلى القرضابية وقصر أبوهادي.