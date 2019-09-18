قبل لقاء السراج اليوم.. كونتي يؤكد استمرار إيطاليا في العمل من أجل ليبيا موحدة

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

يجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة روما، مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الذي أكد أمس الثلاثاء، استمرار إيطاليا في مقدمة العمل الدولي من أجل ليبيا موحدة، محذرا من أن الهجمات العشوائية في المناطق السكنية تشكل «جرائم حرب».

وشدد كونتي على أن «إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا، من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديموقراطية»، وقال: «نحن ملتزمون بنشاط وبقوة بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الأضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة، تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع» في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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حديث رئيس الوزراء الإيطالي جاء ردا على نداء لرئيس الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، طالب بحماية الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاعات المسلحة، بعد مقتل خمسة أطباء في قصف طال في نهاية يوليو الماضي مستشفى الزاوية الميداني، جنوب العاصمة طرابلس.

كونتي يحذر من جرائم حرب

بينما حذر كونتي من أن «الهجمات العشوائية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب»، وأكمل أنه «يتعين تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم». وتابع: «ستواصل إيطاليا المضي في هذا الخط بقناعة كبيرة».

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت مصادر إيطالية إن كونتي سيبحث مع السراج آخر تطورات الموقف في ليبيا، والجهود الدولية للدفع بحلحلة الأزمة. والتقى السراج في مايو الماضي، كونتي، ضمن جولة أوروبية بدأها بإيطاليا، بعد مرور أقل من شهر على بدء حرب العاصمة.