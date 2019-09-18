قبل لقاء السراج اليوم.. كونتي يؤكد استمرار إيطاليا في العمل من أجل ليبيا موحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:01 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

يجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة روما، مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الذي أكد أمس الثلاثاء، استمرار إيطاليا في مقدمة العمل الدولي من أجل ليبيا موحدة، محذرا من أن الهجمات العشوائية في المناطق السكنية تشكل «جرائم حرب».

وشدد كونتي على أن «إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا، من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديموقراطية»، وقال: «نحن ملتزمون بنشاط وبقوة بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الأضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة، تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع» في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

السراج يلتقي كونتي في روما.. ومشاورات فرنسية إيطالية حول «المؤتمر الدولي»

حديث رئيس الوزراء الإيطالي جاء ردا على نداء لرئيس الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، طالب بحماية الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاعات المسلحة، بعد مقتل خمسة أطباء في قصف طال في نهاية يوليو الماضي مستشفى الزاوية الميداني، جنوب العاصمة طرابلس.

كونتي يحذر من جرائم حرب
بينما حذر كونتي من أن «الهجمات العشوائية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب»، وأكمل أنه «يتعين تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم». وتابع: «ستواصل إيطاليا المضي في هذا الخط  بقناعة كبيرة».

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت مصادر إيطالية إن كونتي سيبحث مع السراج آخر تطورات الموقف في ليبيا، والجهود الدولية للدفع بحلحلة الأزمة. والتقى السراج في مايو الماضي، كونتي، ضمن جولة أوروبية بدأها بإيطاليا، بعد مرور أقل من شهر على بدء حرب العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل