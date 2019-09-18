عضو «بلدي سرت» يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح فندق «المهاري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:42 صباحا
عضو المجلس البلدي سرت، إبراهيم مليطان، (الإنترنت: أرشيفية)

تفقد عضو المجلس البلدي سرت، إبراهيم مليطان، رفقة وفد فني، التجهيزات النهائية لافتتاح فندق «المهاري» قريبا، عقب إيجاد حلول لمشكلة تغذية الفندق بالمياه.

وتجولوا داخل غرف الإقامة بالفندق، وعددها خمسون غرفة وأربعة أجنحة وصالات اجتماعات تتسع لـ50 مقعدا، وصالة الطعام سعة 120 شخصا، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واطلعوا على المرافق الإدارية والخدمية، والمطعم والمغسلة الحديثة، وخزان المياه في الفندق سعة 200 ألف متر مكعب، كما أكد مليطان حرص البلدية على تذليل الصعاب التي تواجه الفندق؛ لأهميته في استقبال ضيوف سرت، وإقامة الندوات واللقاءات فيه، وأيضا لخلق فرص عمل للباحثين عن عمل.

يذكر أن أعمال صيانة واسعة أجريت للفندق، الذي تضرر جراء الأحداث التي مرت بها المدينة خلال السنوات الماضية، كما تعرض لأعمال نهب، آخرها التي وقعت في 20 يوليو 2018، حين سرقت منه «أجهزة تكييف، وكوابل كهرباء بمسافات طويلة، ومعدات سباكة، وأطقم دورات مياه».

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