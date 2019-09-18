«الرقابة الإدارية» تطالب بالإيقاف الموقت لـ«صفقة ماراثون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:08 صباحا
شعار هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

طالبت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق، الإيقاف الموقت لإجراءات تنازل شركة ماراثون الأمريكية عن حصتها إلى شركة توتال الفرنسية.

وأكدت، في خطاب وجهته إلى المجلس الرئاسي، أن إتمام المؤسسة الوطنية للنفط هذا الموضوع «سيترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة ومساس بمقدرات الشعب الليبي»، حسب صورة الخطاب المنشورة على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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ودعت المجلس إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة الموضوع من كل الجوانب؛ من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على البلاد. ولم يشر البيان إلى تفاصيل أكثر حول «حصة ماراثون»، وما الحقول المقصودة، كما لم ترد من مؤسسة النفط أي معلومة سابقة بشأن هذا الأمر.

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