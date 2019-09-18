قرار بإزالة العشوائيات في بنغازي

بدء أعمال تمهيد وتشجير إحدى الحدائق في بنغازي، 17 سبتمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أصدرت الحكومة الموقتة، القرار رقم (650) للعام 2019، والذي يمنح وزارة الداخلية الأذن بإزالة العشوائيات في مدينة بنغازي.

وتضمن القرار توجيها إلى الداخلية بإزالة أيضا معارض معارض السيارات غير المرخصة، التي تستغل الأرصفة والحدائق والفضاءات العامة، حسب صورة القرار المنشورة على صفحة بلدية بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وحذر القرار، الذي يحمل تاريخ أمس الثلاثاء، من عدم امتثال المخالفين لإجراءات الإزالة، مؤكدا أنه سيتخذ حيالهم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

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وأمس، تفقد رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، مشاريع إعادة إحياء المتنزهات والحدائق العامة في بنغازي. وتأتي تلك الفعاليات ضمن مشاريع الحكومة الموقتة ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، والتي تتضمن أيضا أعمال رصف الطرق، وترميم المنازل التي تعرضت للتدمير خلال الفترة الماضية، وأيضا صيانة المباني التاريخية في بنغازي.

وقدرت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، قيمة المشاريع التي تنفذها خلال العام 2019، بنحو مليار و767 مليون دينار، وقد قدمت تلك الميزانية إلى الحكومة الموقتة في 31 مارس الماضي.