اجتماع بـ«حكومة الوفاق» لإيجاد بدائل للنازحين بالمدارس قبل بداية العام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:46 صباحا
جانب من اجتماع وزارة شؤون المهجرين والنازحين. (حكومة الوفاق عبر فيسبوك)

بحث الفريق الفني التابع لوزارة شؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، إيجاد حلول جذرية للمواطنين النازحين بمراكز الإيواء وتوفير احتياجاتهم وبدائل للنازحين بالمدارس قبل بداية العام الدراسي.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فريق الوزارة عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء مع ممثلين عن القطاعات الحكومية الخدمية والمنظمات الدولية الإنسانية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للتأكيد على تشكيل فريق فني لتقييم أماكن الإيواء في نطاق بلديات طرابلس الكبرى وعرضها على اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين بالمجلس الرئاسي لاتخاذ مايلزم من إجراءات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن إن هناك 53 ألفا و410 لاجئين وطالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، منهم 5 آلاف و550 فردًا تم تسجيلهم في عام 2019.

ولفت إلى أن «الغالبية العظمى من اللاجئين وطالبي اللجوء واجهت خطر الاحتجاز والاعتقال التعسفي» حسب تقرير عن الحالة الليبية أصدره مطلع سبتمبر الجاري.

وفي 5 فبراير الماضي، أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة الوفاق، خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية من «الصحة والحماية والمياه والمأوى» للأشخاص الأكثر احتياجا في ليبيا، وفق بيان سابق للبعثة الأممية.

وحسب الخطة، هناك نحو 823 ألف شخص، بينهم 248 ألف طفل، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، نصفهم من الليبيين، بينما ﯾﺷﮐل النصف الآخر اﻟﻼﺟﺋون واﻟﻣﮭﺎﺟرون اﻟﻣﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت، من المقيمين في ليبيا أو المارين عبر أراضيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان