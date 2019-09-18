وزير «زراعة الموقتة» يبحث أسباب انهيار أداء مصرف الزراعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:29 صباحا
وزير الزراعة بالحكومة الموقتة خلال لقائه مع رئيس مصرف الزراعي. (الإنترنت)

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة الموقتة، الدكتور حسن الزيداني، اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي، خالد أبوبكر، لمناقشة سير العمل وسبل دعم المزارعين والمربين.

وناقش الوزير خلال لقاء عقده في مكتبه بمقر الوزارة في شحات، الأسباب التي أدت إلى تدني عمل المصرف وانهياره، وضعف الحسابات الجارية وكيفية دعم المصرف بالجهات العامة لتحسين عمله.

وأكد الوزير حرصه واهتمامه ووقوفه مع إدارة المصرف رغم المختنقات التي يمر بها، التي تعيق عمل المصرف منذ زمن ليس بقريب، مما أدى إلى تراكمها وصعوبة حلحلتها.

وكان رئيس مجلس الإدارة بالمصرف الزراعي، خالد أبوبكر، ناشد في وقت سابق، مجلس النواب والحكومة الليبية الموقتة، للتدخل لإنقاذ المصرف الذي يعتبر داعما للمزارع والمربي، ولتسهيل الحصول على احتياجاتهما.

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