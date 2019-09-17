انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في طرابلس بسبب الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:22 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، انقطاع التيار عن سبع مناطق في طرابلس، إثر تعرض عدة دوائر كهربائية شرق العاصمة لأضرار نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة أن دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس القرة بوللي رقم (1 و2) تعرضت لأضرار نتيجة الاشتباكات، مما أدى إلى فقدان التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق.

كانت الشركة أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس - شرق طرابلس وبوعرقوب- شرق طرابلس والتبة- شرق طرابلس، جراء الاشتباكات الدائرة.

وأكدت الشركة «اتخاذها كل التدابير اللازمة، وجاهزيتها لصيانة الدائرتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة».

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