مستشفى زوارة البحري يتسلم شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:02 مساء
شحنة الأجهزة والمعدات الطبية تصل مخازن مستشفى زوارة البحري. (الإنترنت)

تسلمت مخازن مستشفى زوارة البحري في بلدية زوارة، الثلاثاء، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية شملت جهازي صدمة كهربائية، وجهاز تنفس صناعي متنقلا، وأربعة من أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الشحنة شملت 20 سريرا كهربائيا، وسريري ولادة، وخمسة أسرة كشف، وكرسيي أسنان، وأدوات جراحية خاصة بإجراء العمليات الصغرى، وأدوات جراحية خاصة بإجراء العمليات الكبرى، وأربع عربات طبية متنقلة، وطاولة عمليات.

وأضاف البيان أن تجهيز المستشفيات في مختلف مدن ومناطق ليبيا يأتي تنفيذا لخطة الوزارة، التي أعلن عنها الوكيل العام لوزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، الرامية إلى تعزيز الخدمات الطبية، التي يقدمها القطاع العام ودعم المستشفيات العامة والتخصصية.

شحنة الأجهزة والمعدات الطبية تصل مخازن مستشفى زوارة البحري. (الإنترنت)
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