«اقتصاد الموقتة» تصدر كشف مخصصات دقيق المخابز لـ33 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 09:21 مساء

أصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، كشفا بمخصصات البلديات من الدفعة السادسة للعام 2019 من دقيق المخابز.

وخاطبت الوزارة رئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد، بصرف مخصصات الدقيق لمخابز 33 بلدية، في إشارة إلى ما ورد باجتماع وكيل عام الوزارة مع لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار ومراقبي الاقتصاد بتاريخ 9 سبتمبر المنصرم بديوان وزارة الاقتصاد بنغازي، وفق وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

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وطالب الخطاب باتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف مخصصات الدفعة السادسة للعام 2019 من دقيق المخابز، حسب الكميات المذكورة بالجدول التالي.

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