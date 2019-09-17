«صحة الوفاق»: زيادة أعداد المترددين على طوارئ مستشفيات العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 08:18 مساء
جانب من زيارة فريق مفتشي وزارة الصحة لمستشفيات العاصمة. (صحة الوفاق)

ذكر تقرير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن أقسام الإسعاف والطوارئ في كبرى مستشفيات العاصمة طرابلس شهدت تردد أعداد كبيرة من المواطنين، خلال زيارة فريق من المفتشين المستشفيات استغرقت عشر ساعات.

وشملت الزيارات أقسام الإسعاف والطوارئ وجراحة العظام والجراحة العامة وجراحة الأعصاب والمختبرات والعناية الفائقة في مستشفيات (الحوادث أبو سليم والهضبة العام وطرابلس الجامعي وطرابلس المركزي)، إلى جانب مجمع عيادات أبوسليم، حسب التقرير الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأظهر التقرير أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا) سجل تردد 300 حالة حتى الساعة الـ6 مساءً من يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر الجاري، في حين بلغ إجمالي الحالات الموجودة داخل قسم العناية 13 حالة، فضلا عن دخول حالتين إلى قسم الملاحظة.

كما سجل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي تردد أكثر من 250 حالة، في حين لا يوجد أسرة شاغرة بقسمي الملاحظة وعيادة الباطنة، أما قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس الجامعي فقد سجل تردد 400 حالة (باطنة وأطفال وقلب).

كما أظهر التقرير تردد 700 حالة على أقسام العيادة المجمعة أبوسليم في جميع التخصصات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في حين أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الحوادث أبوسليم يعمل بكامل قدرته الاستيعابية، وقد سجل المستشفى دخول ثلاث حالات إلى قسم الملاحظة الجديد، الذي جرى افتتاحه الأسبوع الماضي، فضلًا عن وجود سريرين شاغرين فقط داخل قسم العناية وتشغيل غرف العمليات بالكامل.

وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة، عمر الطوير: «هذه الزيارات تأتي تنفيذا لتعليمات وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، بشأن متابعة عمل المستشفيات ومدى التزامها العمل وفق خطة الطوارئ، فضلا عن الوقوف على سير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين».

جانب من زيارة فريق مفتشي وزارة الصحة لمستشفيات العاصمة. (صحة الوفاق)
جانب من زيارة فريق مفتشي وزارة الصحة لمستشفيات العاصمة. (صحة الوفاق)
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