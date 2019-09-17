جامعة سبها تكرم 10 أعضاء من هيئة التدريس لتميزهم في البحث العلمي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 08:11 مساء
احتفالية جامعة سبها لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

كرمت جامعة سبها خلال احتفالية نظمتها، اليوم الثلاثاء، 10 من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة لتميزهم في البحث العلمي بعد أن سجلت بحوثهم المنشورة أعلى درجات اقتباس علمي، وحصول الجامعة على الترتيب الثاني بين أفضل الجامعات الليبية للعام 2019 حسب تقييم موقع «ويبوميتركس» العالمي للجامعات الذي يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي في أسبانيا.

وقال عميد كلية العلوم بجامعة سبها، الدكتور عبدالهادي البصير لـ«بوابة الوسط» إنهم سعداء وفخورون بهذا التكريم بعد حصول الجامعة على الترتيب الثاني بين الجامعات الليبية، وهو ما يضعهم في تحدٍ كبير بعد أن حلت الجامعة في الترتيب بين جامعتين عريقتين هما جامعة طرابلس وجامعة بنغازي.

وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة سبها، الدكتور أبوبكر المبروك لـ«بوابة الوسط» أن هذا التكريم «يعطي حافزًا كبيرًا للأساتذة وطلبة الدراسات العليا، ودفعة قوية للأمام تفرض على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مزيد العمل والبحث للمساهمة في تطوير ورفع مستوى البحث العلمي والمستوى التعليمي وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على تطوير التعليم في ليبيا».

وحسب تصنيف موقع «ويبوميتركس» العالمي للجامعات للعام 2019 الصادر في يوليو الماضي، فقد حصلت جامعة بنغازي على الترتيب الأول وجامعة سبها على الترتيب الثاني وحلت جامعة طرابلس في الترتيب الثالث.

ويعد موقع «ويبوميتركس» العالمي للجامعات من أكبر نظم تقييم الجامعات على مستوى العالم، حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة، ويقوم بنشر تصنيف 16 ألفًا منها بعد عملية تقييم تعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير هي: (الحجم والإشارة إلى الأبحاث والأثر العام).

ويهدف التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح. وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام.

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