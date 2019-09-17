استبدال الخزان «رقم 7» في راس لانوف يرفع القدرة التخزينية للميناء

الخزان رقم 7 في ميناء راس لانوف النفطي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن شركة الهروج للعمليات النفطية التابعة لها، استبدلت الخزان «رقم سبعة» في ميناء راس لانوف، الذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في ارتفاع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2016.

وأضافت المؤسسة في بيان أن هذا المشروع «سينعكس إيجابيا على عمليات الإنتاج، ويحول دون الاضطرار إلى توقف حقول الإنتاج، خصوصا في فصل الشتاء، الذي تتعطل فيه حركة المواني النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية».

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وأشارت إلى «أن هناك أيضًا استعدادات لإنشاء واستبدال الخزانين رقمي 4 و12، لما لحق بهما من أضرار إبان الأعمال العسكرية في العام 2016 التي أدت إلى تضرر الخزانات». مؤكدة أن «استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء راس لانوف».

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وأعرب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجميع من أسهموا في عملية استبدال الخزان «رقم سبعة» في ظل هذه الظروف الصعبة.