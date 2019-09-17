حملة لإيقاف محال بيع كماليات السيارات المخالفة لقوانين المرور في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 06:05 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء متابعته لإحدى الحملات التفتيشية في البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة موسعة لإيقاف كافة محال بيع كماليات السيارات المخالفة لقوانين المرور.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري «أعلن من اليوم بدء أعمال اللجنة الأمنية والحرس البلدي لإطلاق حملة موسعة على محال بيع كماليات السيارات التي تبيع مواد مخالفة من شأنها تغيير معالم السيارة، وسيتم مصادرتها».

وأضاف فؤاد أن الجهات الأمنية المكلفة بالحملة «ستقوم بجولات تفتيشية على محال بيع الأسلحة (الصيد والحربية) والذخائر وما في حكمها»، داعيًا أصحاب المحال والمواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية «وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية».

وأشار فؤاد إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق عمل منذ توليه مهامه في يناير الماضي تنظيم حملات متابعة وتفتيش كانت آخرها حملة قطع توصيلات المياه غير الشرعية على خط المياه الرئيسي الواصل بين محطة التحلية حتى خزانات شركة المياه الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان