حملة لإيقاف محال بيع كماليات السيارات المخالفة لقوانين المرور في طبرق

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أثناء متابعته لإحدى الحملات التفتيشية في البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة موسعة لإيقاف كافة محال بيع كماليات السيارات المخالفة لقوانين المرور.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري «أعلن من اليوم بدء أعمال اللجنة الأمنية والحرس البلدي لإطلاق حملة موسعة على محال بيع كماليات السيارات التي تبيع مواد مخالفة من شأنها تغيير معالم السيارة، وسيتم مصادرتها».

وأضاف فؤاد أن الجهات الأمنية المكلفة بالحملة «ستقوم بجولات تفتيشية على محال بيع الأسلحة (الصيد والحربية) والذخائر وما في حكمها»، داعيًا أصحاب المحال والمواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية «وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية».

وأشار فؤاد إلى أن المجلس التسييري لبلدية طبرق عمل منذ توليه مهامه في يناير الماضي تنظيم حملات متابعة وتفتيش كانت آخرها حملة قطع توصيلات المياه غير الشرعية على خط المياه الرئيسي الواصل بين محطة التحلية حتى خزانات شركة المياه الأسبوع الماضي.