موظفو بلديات طرابلس يتدربون على إتمام المناقصات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 03:52 مساء
جانب من الدورة التدريبية. (الإنترنت).

واصل موظفو بلديات طرابلس الكبرى، اليوم الثلاثاء، تلقي الدورات التدريبية التي تنظمها لهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وانطلقت اليوم، بمقر مركز تدريب بلدية أبوسليم، الدورة التاسعة الخاصة بإدارة العطاءات والمناقصات في البلديات. ويستمع المتدربون خلال الدورة التي تستمر ثلاثة أيام لشروح وافية من مدربين مختصين حول الأطر القانونية للتعاقد، وطرق وأنواع العقود، وسيجرون تمارين عملية حول مميزات وعيوب وأنواع المناقصات، وكيفية استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة للتعاقد، واجتماع لجنة العطاءات.
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وتنظم بلديات طرابلس الكبرى الدورات بواقع دورتين اثنتين خلال الأسبوع الواحد بتنظيم وإشراف مباشر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. وفي المرحلة الثانية من التدريب يجري تعريف المتدربين بكيفية الإعلان عن طرح العطاء واستلام العروض، مرورًا بفض المظاريف والبث فيها، وصولاً إلى تسديد الضرائب وتوقيع العقود.

وتعتبر السلسلة التي يحتضنها مركز تدريب أبو سليم والمكونة من 23 دورة مختلفة، جزءًا من خطة التدريب للعام 2019 التي أطلقتها الأمانة في أغسطس الماضي تحت شعار «تعزيز القدرات المحلية.. خطوة على الطريق»، وتأمل من خلالها الوصول إلى كل بلديات ليبيا، في محاولة لإعادة بناء الهياكل الإدارية في البلديات على أسس حديثة.

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