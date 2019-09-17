برلماني فرنسي يدعو لمشاركة الجميع في الحوار السياسي بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 03:29 مساء
البرلمان الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كومب، إلى مشاركة الجميع في الحوار السياسي في ليبيا من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وبعث كومب برسالة رسمية إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، الذي أوضح، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة جاءت «في إطار التنسيق المستمر والتمثيل الدبلوماسي بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الفرنسي».

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وشدد كومب على ضرورة مواصلة الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية انخراط الجميع في الحوار السياسي للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وقام العقوري بزيارة ضمن وفد من مجلس النواب الليبي إلى مجلس الشيوخ الفرنسي في أكتوبر الماضي بدعوة من مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية، والتقى القعوري خلال الزيارة بـ«كومب» وأعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

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