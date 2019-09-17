لودريان: اجتماع وزراء خارجية حول ليبيا الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 02:29 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، (الإنترنت: أرشيفية)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن بلاده «تدعم الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي وسياسي»،

واعتبر لودريان أنه يمكن تحقيق ذلك عبر «احترام الشروط الأساسية وهي وقف إطلاق النار، ومشاركة جميع الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة واحترام المسارات السياسية، ثم تطبيقها من خلال إجراء انتخابات».

وتابع لودريان، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، «إذا اتفق المجتمع الدولي على هذه القضية، وهو أيضًا قرار الأمم المتحدة ونائبها العام، فنحن على المسار الصحيح، ونتوقع نتائج في هذا الصدد، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع وزراء خارجية، الأسبوع المقبل».

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ورد في ختام جوابه على سؤال أحد الصحفيين حول ليبيا قائلا: «إن الوضع طارئ في ليبيا ويجب علينا التدخل لإيجاد حل، ونعلم أن الدول الأفريقية المجاورة، تريد حلاًّ لهذه المسألة، لذلك سنعمل معًا للتوصل إلى حل سياسي».

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل إلى روما، من أجل إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، بشأن المؤتمر الدولي المزمع عقده حول ليبيا.

وسبق أن دعت منظمة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا، يجمع جميع الأطراف الداخلية، وأيضا الأطراف الدولية الفاعلة، ويستهدف في الأساس، التشديد على تنفيذ قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

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