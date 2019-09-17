مناقشة تحديات تطبيق ضرائب الدخل في ندوة لمصلحة الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 02:09 مساء
ندوة مصلحة الضرائب في طرابلس، 17 سبتمبر 2019، (الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق)

عقدت مصلحة الضرائب في طرابلس، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «النظام الضريبي في ليبيا بين الواقع و الطموح»، استعرضت خلالها عدد من الأوراق البحثية، منها مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق ضرائب الدخل.

وناقشت الندوة أيضًا، قانون ضرائب الدخل رقم (7) لسنة 2010 م، والإصلاح الضريبي، حسب بيان هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

واستعرض المشاركون في الندوة، البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص، والنظام الضريبي والتوصيات التي تؤدي في مجملها إلى تطويره.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المصلحة إيرادات الضرائب للعام 2018، وحتى شهر أكتوبر، وبلغت قيمتها 1.1 مليار دينار، بنسبة تقدر 91% من المستهدف للسنة المالية الماضية.

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