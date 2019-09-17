عبد الجليل يتابع تجهيزات إعلان نتيجة الثانوية

اجتماع عثمان عبدالجليل لمتابعة تجهيزات إعلان نتيجة الثانوية، 17 سبتمبر 2019، (تعليم الوفاق)

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول للعام 2018 - 2019.

وناقش الاجتماع الحلول الواجبة والممكنة لإنصاف الطلبة في بعض العثرات الواردة بالأسئلة لهذا العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وستعلن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، يوم الخميس المقبل، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، في حفل رسمي، وفق مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور محمد البوعزي.

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وسبق أن ذكرت الوزارة في بيان على حسابها في «فيسبوك»، أن «نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية هي 83.15%، بينما كانت نسبة النجاح لطلبة الشهادة الثانوية هي 66%».