الأكاديمية البحرية في طرابلس تراجع الاستعدادت لفتح باب التقديم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 11:22 صباحا
اجتماع مجلس الأكاديمية البحرية في طرابلس، 16 سبتمبر 2019، (رئاسة أركان قوات حكومة الوفاق)

اجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية البحرية في طرابلس، للحديث عن الاستعداد وتهيئة الظروف الملائمة لفتح باب القبول للطلبة الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية للعام التدريبي 2019 - 2020.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق، محمد علي المهدي، وقد تناول الصعاب التي تواجه إدارة الأكاديمية، حسب بيان المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأمس، التقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزالي، بالعاصمة طرابلس، لبحث توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص في مرافقها.

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وجدد السراج التأكيد على أهمية مواكبة التطور العلمي وتبنى أحدث وسائل التدريب والتعليم، وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة، «لتكون قدرات ليبيا العسكرية الدفاعية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث باستقراها»، وفق بيان المجلس الرئاسي.

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